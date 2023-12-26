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Muş'ta Yukarıyongalı köyü beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Muş'ta Yukarıyongalı köyü beyaz örtüyle kaplandı

Muş'un Yukarıyongalı köyü, 1800 rakıma sahip olması nedeniyle her kış beyaz örtüyle kaplanıyor. Kar kalınlığı tek katlı yapıların çatısına kadar ulaşırken, ev, ahır ve odunluk girişleri kardan tünellere dönüşüyor. Köy halkı, küreklerle kar temizliği yaparak hayatlarına devam ediyor. Kar yağışının geç başladığı ancak 3 gün boyunca aralıksız yağdığı belirtiliyor.

26.12.2023 - 09:48,  Güncelleme: 09:57
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MUŞ'ta 1800 rakıma sahip Yukarıyongalı köyü, bu yıl da beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı, tek katlı yapıların çatısına kadar ulaştı. Ev, ahır ve odunluk girişleri de 'kardan tüneller'e dönüştü.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 100 haneli, 700 nüfuslu Yukarıyongalı köyü, her kış olduğu gibi bu yıl da beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin eksik olmadığı köyde, kar kalınlığı tek katlı yapıların çatısına kadar ulaştı. Ev, ahır ve odunluk girişleri 'kardan tüneller'e dönüşürken, köy halkı sık sık kürekler ile kar temizliği yapıyor.

Bu yıl kar yağışının geç başladığını ancak 3 gün boyunca aralıksız yağdığını belirten Eyyüp Omur, 3 gündür köyümüze kar yağıyor. Kürekler ile evlerimizin önünü temizleriz. Komşularımıza, evlerimize, ahırlarımıza, odunluklarımıza gidip geliriz. 3-4 aya kadar hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz dedi.

'EVLERİMİZİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ'

Eşref Omur, Kar yağdığı zaman hayvanlarımızı ahırlara koyuyoruz. İçeride yemlerini veririz. 4-5 ay boyunca bu çileyi çekeriz. Aynı zamanda küreklerimizi elimize alarak, kapılarımızın önünü temizliyoruz. Komşu komşuya gitmekte baya zorlanıyor. Hayvanları dışarı bırakmakta zorlanıyoruz diye konuştu. Elif Özçelik (10) de Köyümüze çok kar yağdı. Evlerimizi bulmakta zorlanıyoruz. Her yıl böyle çok kar yağıyor dedi. Ömer Çamtosun, Kar yağdığı zaman evlerimizi bulmakta neredeyse zorlanıyoruz diye konuştu. (DHA)

Muş\'ta Yukarıyongalı köyü beyaz örtüyle kaplandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muş'ta Yukarıyongalı köyü beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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