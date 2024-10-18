Muş Valisi'nden Muhtarlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Muş Valisi'nden Muhtarlar Günü Mesajı

Vali Avni Çakır, muhtarların yerel demokrasideki önemine dikkat çekti ve muhtarların gününü kutladı.

18.10.2024 22:48
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Muş Valisi Avni Çakır, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, d?m?kr?si zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden ve devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğunu söyledi.

Muhtarların, bulundukları mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini, halk ve devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Aynı zamanda görev yaptıkları mahallelerde devletimizin en temel temsilcileri konumunda olan muhtarlarımız, bulundukları yerlerde devletimizin gözü ve kulağıdır. Bir kamu görevlisi olan muhtarlarımız vatandaşa en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan, çözüm bulan ve yol gösteren bir makamı temsil etme özelliği taşımaktadır."

Muş'ta 367 köy ve 124 mahallede hizmet veren 491 muhtarla birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Çakır, "Muhtarlarımızın desteğini her zaman yanı başımızda hissettiğimizi ifade ederek çalışmalarımızın ilerleyen yıllarda da güçlenerek devam edeceğine olan inancımız tamdır. Kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, muhtarlarımıza aileleriyle sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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