Muş Valisi'nden Tıp Bayramı Mesajı

14.03.2026 11:35
Vali Çakır, sağlık çalışanlarının özverisini vurgulayarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Muş Valisi Avni Çakır, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Vali Çakır, mesajında, sağlık hizmetinin sadece bir meslek olmadığını, sabır, merhamet ve büyük sorumluluk gerektiren onurlu bir görev olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Her şartta görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarımız, bilgi ve tecrübeleriyle hastalara şifa olurken, aynı zamanda insan hayatına duydukları saygı ve mesleklerine olan bağlılıklarıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Özellikle zorlu şartlarda gösterdikleri gayret ve fedakarlık, sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Devletimizin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kaliteli şekilde ulaşabilmesi için önemli çalışmalar yürütülmektedir. İlimizde de devam eden sağlık yatırımlarıyla birlikte sağlık altyapımız her geçen gün daha da güçlenmekte ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi artmaktadır."

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Çakır, "Büyük bir özveriyle yürüttükleri bu kutsal görev dolayısıyla kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Birey ve toplum sağlığının korunması için büyük bir özveriyle görev yapan, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak fedakarca çalışan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kendilerine ve kıymetli ailelerine sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

