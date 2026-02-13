Musa Arslan Yeniden Başkan Seçildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda Musa Arslan, başkanlığa yeniden seçildi.

Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Arslan, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda yaptığı konuşmada, odanın bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Tek listeyle girilen seçimlerde mevcut başkan Arslan, yeniden başkanlığa getirildi.

Genel kurula Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, odanın kurucu başkanı Hasan Yılmaz ile oda üyeleri katıldı.