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Muşlu çocuklar hünerlerini sergilediler

Muş'ta kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitimlere katılan öğrenciler, proje sunumlarını gerçekleştirerek teknolojik tasarım icatlarını sergiledi. Muş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, ortaokul ve lise çağındaki gençlerin hazırladığı 27 teknolojik proje büyük ilgi gördü. Muş Valisi Avni Çakır, gençlerin geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olma yolunda hızla ilerlediğini ifade ederek, Türk gençliğinin teknolojik anlamda neler başarabileceğini gösterdiğini belirtti.

Muşlu çocuklar hünerlerini sergilediler
21.12.2023 - 22:23,
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Muşlu çocuklar hünerlerini sergilediler

MUŞ - Muş'ta da kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitimlere katılan yaklaşık 130 öğrenci çalışmalarını tamamlayarak proje sunumlarını gerçekleştirdi.

Muş'ta Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı teknolojik tasarım icatları büyük ilgi gördü.

Muş Gençlik Merkezinde düzenlenen şenliğe katılan öğrenciler birbirinden farklı projeleri ile yeteneklerini ve hayal güçlerini tasarıma çevirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğiyle "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Şenliği" düzenlendi

DENEYAP projesi ile ortaokul ve lise çağındaki gençler; tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alarak ülkenin geleceğinde önemli rol alacaklar. 130 öğrencinin titizlikle hazırladığı 27 teknolojik proje büyük beğeni topladı.

Projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi alan Muş Valisi Avni Çakır, 130 öğrencinin geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olma yolunda hızla ilerlediklerini kendilerine gösterdiğini ifade ederek, "Gerçekten Türk gençliği kendilerine imkan verilirse teknolojik anlamda neler başarabileceğini son 10 yılda özellikle tüm dünyaya büyük bir gururla gösteriyor. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Artık ben şahsen bu gençliğin, bu teknoloji ekibinin hava savunma sanayi olsun, uçak sanayi olsun, her alanda söyledikleri sözü, dedikleri tarihte gerçekleştireceklerine karşı büyük bir güven duyuyorum. Bu güveni Türk halkına verdiler. Şuan 10 binlerce gencimiz başta hava savunma sanayi olmak üzere, değişik alanlarda deneyler yapıyor. Yakında uzaya ilk astronotumuzu da göndereceğiz. Hatta bu astronotumuz uzayda Muş'taki öğrencilerimizin bir deneyini uzayda deneyecek. Bu anlamda Muş gençliğinin de geleceğe güçlü bir şekilde hazırlandığını göstergesidir. Burada birbirinden kıymetli icatları, birbirinden yetenekli gençlerimizi gördük ve geleceğimiz adına da müthiş bir gurur duyduk."

Vali Çakır, gençleri yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanmak için yoğun çaba verdiklerini ifade ederek, "İnşallah Türk gençliği çok yakın bir gelecekte, teknolojinin her alanında dünyaya örnek buluşları gerçekleştirecek ve ürettikleri ürünler de artık referans kaynakları olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Biz de Muş Valiliği ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar olarak Muş'taki gençlerimizi, yarınlarımıza güçlü bir şekilde hazırlamak için hep beraber yoğun bir uğraş içerisindeyiz. Onları da bugünlerde yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra Muş gençliğinin adını bu tür etkinliklerde çok daha fazla hep beraber duyacağız" dedi.

DENEYAP Atölyesi öğrencilerinden Hasan Kerem Bozarı ise, "Arkadaşlarımız ile birlikte 'boy ölçer' projesi geliştirdik. Geliştirdiğimiz proje iki metre uzunluğunda. DENEYAP bizlere çok şeyler katıyor. Kendimiz geliştiriyoruz. Kodlamayı öğreniyoruz. Hedefim mühendis olmak" şeklinde konuştu.

Mayınları temizlemek için Wİ-Fİ ile çalışan bir araba geliştirdiğini anlatan DENEYAP Atölyesi öğrencilerinden Muti Berk Yolcu da, "Geliştirdiğimiz projenin amacı tehlikeli maddelerin insan eli ile toplanmasını önlemektir. Projemizde 4 eksenli bir robotik kodlama yaptık. Wi-Fi üzerinden hareket edecek bir araba ürettik. Bu arabada da sağ-sol ve ileri-geri komutlar verebiliyoruz. Bu araba ile çöpleri ve mayınları toplayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergiye, Muş Gençlik ve Spor Müdürü Arif Taşdemir, kurum amirleri, öğrenci ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA
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