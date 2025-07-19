Mustafa Dede\'nin Yaratıcı Çözümü

TOKAT'ta Mustafa Varol (64), sıcaktan bunalan torunları için traktör römorkunu havuza çevirerek serinlemelerini sağladı.
Tokat merkeze bağlı Bedirkale köyünde yaşayan Mustafa Varol, tatil için yanına gelen torunlarının aşırı sıcaktan bunalması üzerine, branda gererek traktör römorkunun içini suyla doldurdu. Torunları suya girerek serinlerken, Varol ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
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