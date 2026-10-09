Mustafa Kılınç, Marmaris'in ardından Ağın İlçe Müftülüğünde göreve başladı - Son Dakika
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Mustafa Kılınç, Marmaris'in ardından Ağın İlçe Müftülüğünde göreve başladı

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Mustafa Kılınç, Marmaris\'in ardından Ağın İlçe Müftülüğünde göreve başladı
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Ağın İlçe Müftülüğüne atanan Mustafa Kılınç göreve başladı. 2003'te Mardin'de imam hatiplikle din hizmetine başlayan Kılınç, 2017-2026 yıllarında Muğla Marmaris'te vaiz, uzman vaiz ve başvaiz olarak görev yaptı.

Ağın İlçe Müftülüğüne atanan Mustafa Kılınç, görevine başladı.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ağın İlçe Müftülüğüne atanan Kılınç'ın eğitim hayatını 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak tamamladığı belirtildi.

Din hizmetine 2003 yılında Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı köyünde imam hatip olarak başlayan Kılınç'ın, daha sonra Mardin merkezdeki Şehidiye Camisi'nde müezzin-kayyım olarak görev yaptığı aktarıldı.

Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezinden 2008 yılında mezun olan Kılınç'ın, 2009-2012 yıllarında Antalya'nın Serik ilçesinde müezzin-kayyım, 2012-2017 yıllarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde cezaevi vaizi, 2017-2026 yıllarında ise Muğla'nın Marmaris ilçesinde vaiz, uzman vaiz ve başvaiz olarak görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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