Musul'da Haşdi Şabi Karargahına Hava Saldırısı

Irak'ın Musul kentinde Haşdi Şabi'ye bağlı 30'uncu Tugay Karargahı hava saldırısına uğradı.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Musul'a bağlı Sehil Ninova'da bulunan karargaha, 2 ayrı hava saldırısı düzenlendi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği ve bu saldırıda can kaybının olup olmadığı ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan, sosyal medya yer alan ve Haşdi Şabi'ye ait karargaha düzenlenen saldırı sonrası kaydedildiği söylenen görüntüde, bölgeden yoğun dumanlar yükseldiği görülüyor.

Irak makamlarından saldırıya ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İran destekli silahlı gruplar Haşdi Şabi isimli yapının çatısı altında toplanmış, 2016'da Irak devleti tarafından kendilerine resmi statü tanınmıştı. Haşdi Şabi, Irak devletine bağlı olmasına rağmen içindeki İran'a yakın silahlı gruplar özerk hareket etmesiyle tanınıyor.