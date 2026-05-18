Müzeler Geleceğin Mimarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müzeler Geleceğin Mimarı

Müzeler Geleceğin Mimarı
18.05.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da müzelerin kültürel mirası ve geleceği üzerine panel ve konuşmalar yapıldı.

Erzurum'da "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü" kapsamında, müzelerin geleceğe taşıdığı kültürel miras anlatıldı.

Erzurum Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, programda yaptığı konuşmada, şehirlerin sadece bugünüyle değil taşıdığı hatıralarla da büyük olduğunu söyledi.

Erzurum'un bu anlamda çok zengin olduğunu ifade eden Büyüknalçacı, "Bu şehir tarihin bizzat içinde yürümüş bir şehirdir. Müzelerimiz işte bu hafızanın emanetçileridir. Onlar bize yalnızca 'Geçmişte ne oldu?' sorusunun cevabını vermez, aynı zamanda 'Biz kimiz, nereden geldik ve geleceğe nasıl taşıyacağız?' sorularını da sordurur. Bugün dünyada şehirler yalnızca yollarıyla, binalarıyla ve sanayisiyle değil, kültürel derinliğiyle de anılmaktadır. Bu nedenle müzelerimizi durağan mekanlar olarak görmemeliyiz. Müzeler, çocuklarımızın merak duygularını besleyen, gençlerimizin aidiyetini güçlendiren, toplumumuzun ortak hafızasını diri tutan yaşayan mekanlardır." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ise bu yıl kabul edilen "Müzeler Bölünmüş Bir Dünyayı Birleştiriyor" temasının aslında insanlığın ortak hafızasına güçlü bir çağrı olduğunu belirtti.

Farklı dillerin, kültürlerin, inançların ve coğrafyaların insanlarının müzelerde aynı geçmişe baktığını, aynı hikayeleri dinlediğini ve ortak değerlerde buluştuğunu anlatan Yer, şunları kaydetti:

"Müzeler sadece eserlerin sergilendiği mekanlar değil, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, toplumsal hafızayı canlı tutan, kültürel diyaloğu güçlendiren önemli medeniyet merkezleridir. Bugün bizlere düşen görev, kültürel mirasımızı yalnızca korumak değil, onu toplumun her kesimiyle buluşturmak, özellikle gençlerimizin tarih bilinci ve kültürel aidiyet duygusunu güçlendirmektir. Çünkü geçmişini bilen toplumlar, geleceğini daha sağlam inşa eder. Teknolojinin hızla geliştiği, iletişimin arttığı ancak aynı zamanda toplumsal araştırmaların da derinleştiği bir çağda müzeler, insanları ortak değerlerde buluşturan güvenli kültür alanları haline gelmiştir."

Konuşmaların ardından, "Müze ve Akademi Buluşması" paneli düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, panelde yaptığı konuşmada, arkeoloji, Eski Çağ ve sanat tarihi alanında??????? bir çalışma yapmak isteyen herkesin uğrak yerinin muhakkak Anadolu coğrafyası olduğunu vurgulayarak, "1,5 milyon yıl öncesinden günümüze gelinceye kadar yeryüzünde sürekli olarak iskan edilen tek bir coğrafya var, o da Anadolu coğrafyası. Eski Doğu, Orta Doğu, Mezopotamya, İran, Irak ya da adına ne derseniz deyin bu coğrafya insanlığın başlangıç noktasıdır ama Anadolu onların içerisinde müstesnadır. Konumu, jeomorfolojik özellikleri, yer altı ve üstü kaynaklarıyla da müstesnadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzeler Geleceğin Mimarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Müzeler Geleceğin Mimarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.