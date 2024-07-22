Myanmar'da askeri yönetim lideri görevleri devraldı - Son Dakika
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Myanmar'da askeri yönetim lideri görevleri devraldı

Myanmar'daki askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, Başkan Vekili Myint Swe'nin sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremediği açıklanması üzerine görevleri devraldı. Hlaing'in, Myint Swe'nin ofisinden resmi mektup aldığı belirtildi. Sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Myint Swe'nin görevleri, askeri yönetimin lideri Hlaing'e devredildi. Bu açıklama, ülkede 2021'de yapılan darbenin ardından ilan edilen olağanüstü halin uzatılması için gereken işlemlerden yaklaşık bir hafta önce geldi.

22.07.2024 21:47
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Myanmar'daki askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing'in, sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremediği açıklanan Başkan Vekili Myint Swe'nin görevlerini devraldığı belirtildi.

Myanmar Devlet Televizyonu'nda (MRTV) yayımlanan açıklamada, Hlaing'in, Başkan Vekili Myint Swe'nin ofisinden resmi mektup aldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Myint Swe'nin görevlerinin izin süresince, askeri yönetimin lideri Hlaing'e devredildiği ifade edildi.

Hlaing'in başkan vekili görevine getirilmesine ilişkin açıklama, ülkede 2021'de yapılan darbenin ardından ilan edilen olağanüstü halin uzatılması için gereken işlemlerden yaklaşık bir hafta önce geldi.

MRTV'de geçen hafta, Myint Swe'nin yıl başından bu yana tedavi gördüğü ve yemek yeme dahil günlük faaliyetlerini yerine getiremediği açıklanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Myanmar, Politika, Güncel, Son Dakika

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