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Myanmar'ın Bago bölgesindeki yangında dükkanlar ve evler kül oldu - Son Dakika
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Myanmar'ın Bago bölgesindeki yangında dükkanlar ve evler kül oldu

Myanmar'ın Bago bölgesindeki Kyauktaga kasabasında bulunan bir belediye pazarında çıkan yangında, yaklaşık 500 dükkandan 450'si ve 9 ev alevler içinde kaldı. Yangının çıkış nedeni hala araştırılıyor ve can kaybı bildirilmedi. Yangında büyük miktarda meyve, sebze, giysi ve gıda maddesi zarar gördü.

03.04.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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YANGON, 3 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın Bago bölgesindeki Kyauktaga kasabasında bulunan bir belediye pazarında Salı günü çıkan büyük yangında dükkanlar ve evler kül oldu.

Bago bölgesindeki İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan bir yetkili Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00 sularında çıkan yangında can kaybı bildirilmediğini söyledi. Yetkili, olayda pazardaki yaklaşık 500 dükkandan 450'sinin ve civardaki 9 evin alevler içinde kaldığını ifade etti.

Bir berber dükkanında başlayıp yayılan yangının söndürülmesinin yaklaşık altı saat sürdüğünü belirten yetkili, elektrik tellerindeki bir arızadan kaynaklandığı düşünülen yangının nedeninin halen araştırıldığını bildirdi.

Yangında büyük miktarda meyve ve sebze, giysi ve gıda maddesi zarar gördü. Yetkili, hasar ve kayıpların tam kapsamının halen değerlendirilmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Myanmar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'ın Bago bölgesindeki yangında dükkanlar ve evler kül oldu - Son Dakika

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