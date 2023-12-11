Myanmar\'da cunta yönetimi silahlı gruplarla görüşmeler yapıyor

Myanmar'daki cunta yönetimi, "mevcut silahlı çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak amacıyla" ülkenin kuzeydoğusunda şiddetli çatışmalara girdiği silahlı grupların temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Cunta yönetiminin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, Myanmar Devlet Televizyonu'na (MRTV) telefonla yaptığı açıklamada, "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen silahlı etnik grupların temsilcileriyle görüştüklerini duyurdu.

Zaw Min Tun, "mevcut silahlı çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak amacıyla" yaptıkları bu görüşmelere Çin'in arabuluculuk yaptığını söyledi.

Söz konusu silahlı gruplarla yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini ifade eden Sözcü, olası toplantının tarihi veya içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Ne olmuştu?

Myanmar'da "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim'de Çin sınırına yakın kuzeydeki Şan eyaletinde Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı.

"Operasyon 1027" adı verilen koordineli saldırılarda, silahlı gruplar, Şan'da çok sayıda kasaba ve yerleşim yeriyle 100'den fazla askeri nokta ve karakolu ele geçirmişti.

Çin, sınır komşusu olduğu Myanmar'ın Şan eyaletinde hükümet güçleri ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların durdurulması için "tüm tarafları derhal ateşkes sağlamaya, gerilimin daha fazla artmasını önlemek üzere barışçı diyalog başlatmaya" çağırmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi öldü, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.