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Myanmar'da Kaçin Bağımsızlık Ordusu, askeri helikopteri düşürdü - Son Dakika
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Myanmar'da Kaçin Bağımsızlık Ordusu, askeri helikopteri düşürdü

Myanmar'da askeri yönetim karşıtı silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun (KIA), çatışma bölgesinde ikmal görevinde olduğu düşünülen orduya ait bir helikopteri düşürdüğü ileri sürüldü. KIA Sözcüsü Albay Naw Bu, helikopterin Myitkyina'daki üssüne dönmek üzere havalandıktan kısa süre sonra vurulduğunu belirtti. Helikopterin düştüğü bölge, Kaçin İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da teyit edildi. Myanmar'daki askeri darbe sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti ve binlerce gösterici gözaltına alındı.

Myanmar\'da Kaçin Bağımsızlık Ordusu, askeri helikopteri düşürdü
03.01.2024 - 21:55,  Güncelleme: 21:57
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Myanmar'da askeri yönetim karşıtı silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun (KIA), çatışma bölgesinde ikmal görevinde olduğu düşünülen orduya ait bir helikopteri düşürdüğü ileri sürüldü.

KIA Sözcüsü Albay Naw Bu, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, helikopterin Kaçin eyaletinin başkenti Myitkyina'daki üssüne dönmek üzere bir ordu karakolundan havalandıktan kısa süre sonra vurulduğunu söyledi.

Naw Bu, ikmal görevinde olduğu düşünülen helikopterin Mandalay kentinin yaklaşık 390 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Waing Maw bölgesinin yakınlarındaki ordu karakolunun çevresindeki bölgeye düştüğünü iddia etti.

Kaçin İnsan Hakları İzleme Örgütünün ismini vermek istemediği sözcüsü de grubun bölgedeki mensuplarının helikopterin düştüğünü teyit ettiğini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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Associated Press, Myanmar, Ordu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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