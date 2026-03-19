Nablus'ta Füze Şarapnelleri Hasara Yol Açtı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin bazı bölgelerine düşen füze şarapnelleri, bazı yapılarda hasara neden oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine düşen şarapneller, çinko levhalardan yapılmış bir çatının kırılmasına ve çevresinde hasar oluşmasına yol açtı.

Yetma beldesindeki koyun ağıllarında da şarapneller hasara neden olurken, bazı koyunlar telef oldu ve çevredeki binalarda zarar meydana geldi.

Kabalan beldesinde ise büyük bir şarapnel bir binanın yakınına düştü, olayda yaralanan olmadı. Beyt Furik, Salim ve Akraba beldelerine de şarapneller düştü, ancak kayda değer hasar bildirilmedi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv ile çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde sirenler çalmıştı.