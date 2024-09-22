Nablus'ta İsrail Askerlerinden Ateş: 5 Yaralı - Son Dakika
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Nablus'ta İsrail Askerlerinden Ateş: 5 Yaralı

İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu 5 Filistinli yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

22.09.2024 14:47
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 5 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Yaralılar arasında 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğun da bulunduğu aktarıldı. Çocuklardan birinin ayağından vurulduğu ve yaralıların tümünün hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail özel kuvvetlerinden Nablus'a baskın

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail özel kuvvetleri, Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktı.

Filistinliler askeri araçlara ve askerlere taş atarken bölgede şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail güçleri, Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara ve Beyt Furik kontrol noktalarından kente askeri takviye yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının 20 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nablus'ta İsrail Askerlerinden Ateş: 5 Yaralı - Son Dakika

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