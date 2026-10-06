Naip Barajı\'nda doluluk yüzde 11\'e çıktı, TESKİ tasarruf edene yüzde 50 indirim veriyor

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinin içme suyunu karşılayan Naip Barajı'nda doluluk oranı yağışların etkisiyle yüzde 11 seviyesine çıktı. Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Onur Özgül, su tasarrufu yapan aboneye yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.

Tekirdağ'ın 210 bin nüfuslu merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın içme suyunu karşılayan Naip Barajı'nda geçen yıl bu dönemde yüzde 4 olan doluluk oranı, bu sezonun yağışlı geçmesiyle yüzde 11 seviyesine ulaştı. Barajdaki su miktarının 2,61 milyon metreküpe yükseldi. TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, su seviyesinde artış yaşanması nedeniyle suyun hoyratça kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

TASARRUF YAPANA YÜZDE 50 İNDİRİM

Geçen yıla oranla su oranında yüzde 7'lik bir tasarruf sağladıklarını söyleyen Özgül, "Sadece geçen yıla göre su oranında yüzde 7'lik bir artış tasarruf sağladık diye suyumuzu hoyratça kullanmamalıyız. 10 metreküp ve altında ve bunu 19-20 metreküpe kadar da orantısal olarak çıkardık, projemiz vardı. Bu meclisimiz tarafından da kabul edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak suya yüzde 50 indirim yaptık. Ancak bu indirim suyumuzun daha fazla kullanılması için değil, daha tasarruflu kullanılması için yaptık. Bu nasıl olacak 10 metreküpün altında kalan bütün vatandaşlarımız yüzde 50 su indiriminde faydalanmış olacak. Akabinde 10 başlangıç basamağı olmak üzere 20 metreküpe kadar yine kademeli bir şekilde yüzde 40'tan, yüzde 30, yüzde 20, yüzde 5 şeklinde indirimimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız 20 metreküpün altında kalanlar 10 metreküpün altında kalarak, 20 metreküp üstündekilerin 20'nin altına inebilmesi için ve bu indirim yararlanabilmesi için güzel proje yaptık ve şu an 26 büyükşehir belediyesi içerisinde su birim fiyatı olarak en uygun suyu veren birinci büyükşehir olmaktan da gurur duyuyoruz" dedi.