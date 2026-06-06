Nallıhan'da Kadın İstihdamı ve Burs Projesi - Son Dakika
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Nallıhan'da Kadın İstihdamı ve Burs Projesi

Nallıhan\'da Kadın İstihdamı ve Burs Projesi
06.06.2026 10:56
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Nallıhan'da kurulan kooperatif, kadın istihdamı ve üniversite bursları için projeler yürütüyor.

Ankara'nın Nallıhan Kaymakamlığının girişimleriyle kurulan Tapduk Emre Yöresel Üretim İşletme Kooperatifi aracılığıyla yürütülen turizm ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında elde edilen gelirlerin kadın istihdamı ile üniversite öğrencilerine burs desteğinde kullanılması hedefleniyor.

Yeni nesil sosyal kooperatifçilik anlayışıyla kurulan kooperatif tarafından Tapduk Emre Sofrası ile Bacım Sultan El Sanatları Satış Merkezi işletiliyor.

Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile kooperatif arasında imzalanan "Dezavantajlı Bireylerin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında ihtiyaç sahibi bireylerin istihdam edilmesi, Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarında kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulması ve elde edilen gelirle üniversite öğrencilerine burs verilmesi amaçlanıyor.

Kooperatif bünyesinde halen 14 personel görev yaparken, işletmede İŞKUR'un Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında 5 kursiyer de eğitim görüyor.

Tesiste kullanılan ekipman ve malzemelerin ise İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Ankara Kalkınma Ajansının proje destekleri kapsamında sağlanan hibelerle temin edildi.

Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Elagöz, yaptığı açıklamada, Nallıhan Kuş Cenneti'nin tanıtımını güçlendirmek ve bölgenin turizm kapasitesini artırmak amacıyla alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden kiralandığını ifade etti.

Elagöz, kooperatif tarafından işletilecek Nallıhan Kuş Cenneti Sosyal Tesisleri'nin hizmete açıldığını belirterek, tesiste ziyaretçilerin dinlenebileceği, kahvaltı yapabileceği ve yiyecek-içecek hizmetlerinden yararlanabileceği alanların oluşturulduğunu kaydetti.

Sosyal tesislerden elde edilecek gelirlerin kadın istihdamının desteklenmesi ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlanması amacıyla kullanılmasının planlandığını aktaran Elagöz, projeye katkı sunan Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Burs, Son Dakika

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