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Nallıhan'da Rahim Ağzı Kanseri Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Nallıhan'da Rahim Ağzı Kanseri Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Beyza Bellisoy tarafından rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe hastane personeli ve ilçe sakini kadınlar katıldı. Bellisoy, erken tanı ile rahim ağzı kanserine bağlı ölüm oranlarının azaltılabileceğini belirtti.

Nallıhan\'da Rahim Ağzı Kanseri Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi
22.01.2024 - 20:25,
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Nallıhan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Beyza Bellisoy tarafından katılımcılara sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe Nallıhan Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Ertan, İdari Mali İşler Müdürü Cemil Yanar, İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Küçük, Sağlık Hizmetleri Müdürü Fadime Öntaş Temel,

hastane personeli ile ilçe sakini kadınlar katıldı.

Bellisoy, "Bir ülkede rahim ağzı kanserinden kaynaklı ölümü engellenen kadın sayısı o ülkenin sağlık hizmetleri yönünden gelişmişliği ve kadına verilen değer ile doğru orantılıdır. Rahim ağzında gelişen bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinin, tarama yöntemleri ile erken tanı alındığında hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği kanıtlanmıştır." dedi.

Kaynak: AA
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