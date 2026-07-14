Nallıhan'da Turizm Geliştirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nallıhan'da Turizm Geliştirme Toplantısı

Nallıhan\'da Turizm Geliştirme Toplantısı
14.07.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nallıhan'da turizmin geliştirilmesi için toplantı yapıldı, projeler değerlendirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik "Nallıhan Turizm Master Planı ve Turizm Olanakları Araştırma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Nallıhan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Ankara Kalkınma Ajansının katkılarıyla düzenlenen toplantı, Nallıhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe, Nallıhan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ayhan Aydın, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik ilçe protokolü, STK temsilcileri ve turizm sektörü paydaşları katıldı.

Toplantıda ilçenin doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunarak turizme kazandırılması, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Semih Doğanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Nallıhan'ın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasıyla birlikte turizmden daha fazla pay almasının hedeflendiğini belirtti.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çeken Doğanoğlu, ilçenin turizm vizyonuna katkı sağlayacak projelerin tüm paydaşların ortak çalışmasıyla hayata geçirilmesi için görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Toplantı, katılımcıların öneri ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Turizm, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da Turizm Geliştirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 10:52:31. #7.13#
SON DAKİKA: Nallıhan'da Turizm Geliştirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.