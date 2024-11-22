Nalut'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nalut'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

Nalut\'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

TİKA, Libya'nın Nalut kentinde kadınlar için geleneksel el sanatları eğitim merkezi açtı.

22.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın batısındaki Nalut kentinde kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi açtı.

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın Nalut Belediyesi ile işbirliği içinde kadınlara yönelik geleneksel el sanatları eğitim merkezi tesis ettiğini söyledi.

"Başarılı Dokunuş Kadın Mesleki Eğitim Merkezi" adı verilen merkezde ilk etapta 40 kadının eğitime başladığını kaydeden Bacanakgil, eğitimlerin biçki, nakış ve el dokuması üzerine olacağını, eğitimleri Libyalı hocaların vereceğini aktardı.

Bacanakgil, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, TİKA'nın Libya'da özellikle sosyoekonomik kalkınmayı teşvik edecek projelere destek vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan geleneksel sanatların korunması gerektiğine vurgu yapan Bacanakgil şunları kaydetti:

"TİKA, bu defa da ülkenin tarihi Nalut şehrinde, kadınlara yönelik bir geleneksel el sanatları eğitim merkezi tesis etti. Biçki-nakış ve dokuma atölyeleri ile donatılan 'Başarılı Dokunuş Kadın Mesleki Eğitim Merkezi' hakikaten de insana dokunuyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan geleneksel el sanatlarını yaşatmanın yanı sıra yöre kadınının sosyoekonomik statüsünü yukarılara taşımasına katkı sağlamayı amaçlıyor."

Merkezde kursiyerlerin küçük yaştaki çocuklarını emanet edebilecekleri gündüz bakımevi de bulunuyor.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Kültür, Kadın, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nalut'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Nalut'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.