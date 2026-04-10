Namazın Manevi Boyutu: Kul ile Allah Arasındaki En Yakın An

10.04.2026 07:49
Hz. Peygamber'in (SAV) namazın önemini vurguladığı bu yazıda, namazın ruhsal derinliği ve ibadetlerdeki yeri ele alınıyor. Müslümanın namazla Allah ile olan yakınlığı ve manevi temizliği üzerindeki etkisi anlatılıyor.

Hz. Peygamber (SAV) bir güz mevsiminde dışarı çıktığında, ağaçlardan yapraklar dökülüyordu. Yanındaki arkadaşına, 'Ebu Zerr! Şüphesiz ki, Müslüman bir kul sırf Allah rızası için ihlasla namaz kılarsa, onun bütün günahları şu yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi dökülür' buyurdu. Namaz, hayatımızda bir kez olsun deneyimlediğimiz, kuş gibi hafifleten ve sıkıntıları öteleyen bir ibadettir, çünkü diğer ibadetlerde olmayan bir şey içerir: Allah ile konuşmak, O'na hitap etmek ve huzuruna çıkmak. Kulla Allah arasındaki en yakın an secde anıdır; secdede 'Allahım!' denildiğinde, Yüce Yaratıcı'nın 'Söyle kulum! İşte Rabbin seni dinliyor' diye cevap verdiği söylenir.

Namaz, vaktin girmesiyle ezanla başlar. Ezan sadece namaz vakti demek değil, aynı zamanda günlük bir iman tazelemesi ve ruhlar alemindeki biatin dünyevi deklarasyonudur. Ezanın kelimeleri, Allah'ın büyüklüğünü, tek ilah olduğunu, Peygamberimiz'in elçiliğini ve kurtuluşa çağrıyı hatırlatır. Bu çağrıyı duyan Müslüman, temizlik için abdest alır; suyu test eder, yüzünü, kollarını, başını ve ayaklarını yıkar, sadece fiziksel değil manevi kirlerden de arınır. Sonra en temiz elbisesini giyip kıbleye yönelir, bu doğru yolun sembolik yönüdür ve Allah için huzura durmayı ifade eder.

Niyet edilir, 'Allahüekber' diyerek tekbir alınır ve namaz başlar. Namaz, Allah'a kulluğun ilanıyla başlayıp meleklere selamla sona erer. Euzu besmele, Sübhaneke, Fatiha ve surelerle devam eden kıraat, dil ve kalbin saf hale gelip rüku ve secdeye hazırlanmasıdır. Namaz esnasında, okunan ayetlerin anlamını bilmek ve iç muhasebe yapmak önemlidir. Gücü yeten ayakta durur, yetmeyen oturur veya uzandığı yerden kılar, ama ayakta duruş (kıyam) omurgalı olmayı simgeler. Rüku ve secde, Allah için eğilme ve O'nun huzuruna kabul edilme anlarıdır; namaz, ibadetlerin beyni ve kalbi sayılır, hac, oruç, zikir, Kur'an okuma ve zekatı içeren ilahi bir sözleşmedir.

Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Arizona’da küçük uçak kazası: 2 ölü Arizona'da küçük uçak kazası: 2 ölü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
40 günlük savaşta İran’da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti 40 günlük savaşta İran'da 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti

08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:49
Akaryakıta rekor indirim Tarihi düşüş pompa yansıdı
Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
