Namibya, İstanbul'da Destinasyon Tanıtımı Programı Düzenledi - Son Dakika
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Namibya, İstanbul'da Destinasyon Tanıtımı Programı Düzenledi

Namibya, İstanbul\'da Destinasyon Tanıtımı Programı Düzenledi

Namibya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu ve Namibya Turizm Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Namibya Destinasyon Tanıtımı' programıyla, ülkenin turizm potansiyeli ve ilişkilerin geliştirilmesi amaçlandı.

05.09.2024 18:16
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Namibya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosluğu ve Namibya Turizm Kurulunca (NTB) İstanbul'da ilk kez "Namibya Destinasyon Tanıtımı" programı düzenlendi.

Namibya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Günnur Diker, "Namibya Destinasyon Tanıtımı" programıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin turizm sektörü açısından önemine değinerek, "Namibya, Afrika'nın en genç ülkelerinden birisi ve bu sene 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyor. Yüzölçümü olarak Türkiye'den daha büyük olmasına rağmen yaklaşık 3 milyon nüfusu var." dedi.

Namibya'nın Ankara'da Büyükelçilik ofisinin olmadığı ve Berlin'deki Namibya Büyükelçiliğinin Türkiye'ye akredite olduğu bilgisini paylaşan Diker, Namibya'nın İstanbul Fahri Konsolosu olarak kendisinin Türkiye'deki ilk resmi görevli olarak geçen yıl göreve başladığını belirtti.

Diker, "İstanbul'da ilk kez Namibya'nın tanıtımını yapıyoruz. Namibya'da faaliyet gösteren tur operatörleri, oteller ve turizm acentelerini misafir ettik ve kendilerini tanıtıyorlar. Türkiye'de de özellikle Afrika'da turlar yapan seyahat acenteleri burada. İki ülke turizm firmaları ikili görüşmeler yapıyor." şeklinde konuştu.

NTB Avrupa Direktörü Matthias Lemcke de Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, Namibya'da faaliyet gösteren turizmciler olarak iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve ülkenin tanıtımı için İstanbul'da bulunduklarını söyledi.

Lemcke, "Namibya gibi bir pazarın Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da tanıtılması çok önemli." dedi.

Türk Hava Yollarının (THY) Güney Afrika'ya seferleri olduğuna ve Namibya'ya seyahatlerde bu uçuşların çok kolaylık sağladığına değinen Lemcke, Namibya'ya doğrudan uçuşların iki ülke ilişkilerine fayda sağlayacağını ifade etti.

Program, iki ülke turizm firmalarının birebir görüşmeleri sonrası hediye çekilişi ve akşam yemeğiyle sona erdi.

Türkiye'nin Namibya'daki Büyükelçiliği, 2012'de faaliyete geçerken, ikili ticaret hacmi 2020'de 4 milyon doları aştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Namibya, İstanbul'da Destinasyon Tanıtımı Programı Düzenledi - Son Dakika

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