Nanjing'de çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nanjing'de çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Nanjing\'de çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bir konut binasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Yangın sabah 4.39 sularında başladı ve sabah 6.00 civarında söndürüldü. Yangının nedeni ise halen araştırılıyor.

23.02.2024 10:41  Güncelleme: 10:41
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NANJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de Cuma sabahı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel itfaiye ekibine göre yangın, Yuhuatai Bölgesi'ndeki bir konut binasında sabah 4.39 sularında çıktı.

Yangın sabah 6.00 civarında söndürülürken, kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Yangının nedeni ise halen araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua

İtfaiye, Nanjing, Güvenlik, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

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