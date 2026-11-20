Nanjing'de düzenlenen 11. Dünya Akıllı İmalat Fuarı 600'den fazla firmayı ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de 11. Dünya Akıllı İmalat Fuarı perşembe günü kapılarını açtı. Yaklaşık 55.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuar, 600'den fazla Çinli ve yabancı firmanın yanı sıra çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
NANJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- 11. Dünya Akıllı İmalat Fuarı perşembe günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başladı.
Yaklaşık 55.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuar, 600'den fazla Çinli ve yabancı katılımcı firmanın yanı sıra çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
Kaynak: Xinhua
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