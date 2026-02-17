Napoli'de Tarihi Tiyatro Yangını - Son Dakika
Napoli'de Tarihi Tiyatro Yangını

17.02.2026 20:12
Sannazaro Tiyatrosu'ndaki yangında hasar çok büyük; 60 kişi tahliye, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın Napoli kentindeki tarihi Sannazaro Tiyatrosu'nda çıkan yangında, hasarın boyutunun "çok büyük" olduğu ve yapının tamamen zarar gördüğü belirtildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre yetkililer, Sannazaro Tiyatrosu'nda yangın çıktığını açıkladı.

Hasarın boyutunun "çok büyük" olduğunu ve tarihi yapının tamamen zarar gördüğünü belirten yetkililer, "Tiyatro tamamen yıkılmış durumda, bize sadece dış yapının sağlam olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

Yangından civardaki binaların da etkilendiğini belirten yetkililer, 60 kişinin tahliye edildiğini ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının hala sürdüğünü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için daha sonra çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

