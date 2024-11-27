Narlıdereli Kadınlar, Şiddete Karşı Tek Ses Oldu - Son Dakika
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Narlıdereli Kadınlar, Şiddete Karşı Tek Ses Oldu

Narlıdereli Kadınlar, Şiddete Karşı Tek Ses Oldu

Narlıdere Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle kadınların şiddete karşı mücadelesini vurguladı. Etkinlikler, resim sergisi, söyleşi ve halk müziği dinletisi ile zenginleştirildi.

27.11.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
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(İZMİR)- Narlıdereli kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle şiddete karşı tek ses oldu.

Narlıdere Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ressam ve Küratör Aygün Selvitopu'nun destekleriyle düzenlenen "Kadınların Sessiz Çığlığı" adlı resim sergisinin açılışı ile başlayan program, Avukat Ferda Demirbaş'ın konuşmacı olduğu "Sözümüz Var" söyleşisi ve Murat-Özlem Sincer'in Türk Halk Müziği dinletisi ile devam etti.

Program, yaklaşık 30 eserin yer aldığı ve 8 Aralık'a kadar Narlıdere AKM Resim Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayacak "Kadınların Sessiz Çığlığı Resim Sergis"'nin açılışı ile başladı. Ressam ve Küratör Aygün Selvitopu'nun yanı sıra 21 ressamın eserlerinin yer aldığı sergide yer alan eserlerle, kadının şiddete karşı mücadelesi tuvallere yansıtıldı.

Sergi açılışının ardından ise AKM Nikah Salonu'nda yapılan söyleşide Avukat Ferda Demirbaş, kadın hakları, insan hakları ihlalleri, şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, kız çocuklarının eğitiminin önündeki engeller, şiddete karşı alternatif çözüm önerilerini ve yasal mevzuat konularında katılımcılara bilgi verdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında son sözü şarkılar söyledi. Türk Halk Müziği Sanatçıları Murat Sincer ve Özlem Sincer, en sevilen türkülerini şiddete uğrayanlar için seslendirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdereli Kadınlar, Şiddete Karşı Tek Ses Oldu - Son Dakika

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