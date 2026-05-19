NATO'dan Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO'dan Fırtına Uyarısı

19.05.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, mevcut ve yeni krizlere dikkat çekerek 'fırtınanın içindeyiz' dedi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, mevcut krizlerin derinleşmesinin yanı sıra yeni krizlerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz." dedi.

NATO Genelkurmay Başkanları, İttifakın savunma, caydırıcılık, inovasyon ve uyum kapasitesini değerlendirmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Dragone, NATO'nun doğudan güneye, Yüksek Kuzey'den Arktik'e kadar tüm cephelerde "haftanın 7 günü, günün 24 saati teyakkuz halinde" kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Ocak ayında gerçekleşen son NATO Genelkurmay Başkanları toplantısının ardından mevcut krizlerin derinleştiğini ve yeni krizlerin ortaya çıktığını belirten Dragone, "Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz." uyarısında bulundu.

"Netlik, disiplin ve eylem zamanı"

Dragone, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5. yılına girildiğini anımsatarak, savaşın hala "acımasız, sonuçları ağır ve doğrudan İttifak üyelerinin güvenliğiyle bağlantılı" olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda NATO'nun güney komşuluk bölgesinde de istikrarsızlık ve şiddetin sürdüğüne dikkati çeken Dragone, ticaret yollarının baskı altında kalmaya devam ettiğini, enerji akışlarının kırılganlığını koruduğunu söyledi.

Hibrit tehditlerin de devam ettiğinin altını çizen Dragone, "Bu dönem netlik, disiplin ve eylem zamanı. Yakın dönemde sınandık ve kendimizi savunabildiğimizi gösterdik. Caydırıcılığımız ve hazırlık seviyemiz güçlendi. Durumsal farkındalığımız daha da keskinleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Dragone, yalnızca hızlı hareket etmenin artık yeterli olmadığına işaret ederek, aynı zamanda uyumu, birlikteliği ve stratejik yönü koruyarak daha doğru kararlar alınması gerektiğini belirtti.

NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanları, yılda 2 kere bir araya gelerek İttifak'ın askeri stratejilerini şekillendiriyor.

Toplantıda Türkiye'yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Fırtına Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:30:02. #7.12#
SON DAKİKA: NATO'dan Fırtına Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.