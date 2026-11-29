Nazilli'de babasının aldığı mantarı yiyen 20 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli'de babasının pazardan aldığı mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 20 yaşındaki kişi, zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazardan alınan mantarı tükettikten sonra rahatsızlanan 20 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Y. A. A., babasının pazardan satın aldığı mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
Y. A. A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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