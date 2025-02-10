Ne Zha 2, Çin’in En Çok İzlenen Filmi Oldu - Son Dakika
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Ne Zha 2, Çin’in En Çok İzlenen Filmi Oldu

Ne Zha 2, 160 milyon izleyiciyle Çin'de tüm zamanların en çok izlenen filmi unvanını kazandı.

10.02.2025 09:46
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Bir Çin edebiyat klasiğinden uyarlanan, fantezi türündeki animasyon filmi "Ne Zha 2", ülkede "tüm zamanların en fazla izlenen filmi" oldu.

Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan, filmi izleyenlerin sayısının ülke genelinde 160 milyonu aştığını duyurdu.

Ne Zha 2, 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı "Kurt Savaşçısı 2" filmini geriden bırakarak, Çin'de "tüm zamanların en fazla izlenen filmi" ünvanını kazandı.

Dün gece itibarıyla 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan film, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood-dışı yapım oldu.

Çin klasiğinden uyarlandı

16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi" (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini anlatıyor.

Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı niteliğindeki "Ne Zha 2"nin, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi, aksiyon, mizah ve romantizm ile birleştirerek başarılı bir seyirlik ortaya koyduğunu belirtti.

Animasyon filmi, Çin'de geleneksel ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatili döneminde kırılan gişe rekorunun da öncüsü olmuştu. Ülke genelinde sinemalarda elde edilen gişe geliri, 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında 9,5 milyar yuana (1,3 milyar dolar) ulaşırken "tüm zamanların en yüksek Bahar Bayramı hasılatı" olarak kaydedilmişti.

Çin'in "en fazla gişe hasılatı yapan filmi"

Ne Zha 2, 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak "en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" olmuştu. Film, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı "Çangcin Gölü Muharebesi"ni geride bırakmıştı.

7 Şubat itibarıyla 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan film, ayrıca 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filminin ABD'deki gişe hasılatını da geride bırakarak "tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ne Zha 2, Çin’in En Çok İzlenen Filmi Oldu - Son Dakika

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