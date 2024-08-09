Necat Yardım Derneği, Yemen'e 165 bin dolarlık acil yardım sağlayacak - Son Dakika
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Necat Yardım Derneği, Yemen'e 165 bin dolarlık acil yardım sağlayacak

Kuveyt merkezli Necat Yardım Derneği, Yemen'in batısında yaşanan sel felaketinin mağdurlarına 165 bin dolar acil yardım sağlanacağını duyurdu. Yardım paketi içerisinde gıda, çadır, battaniye ve içme suyu deposu bulunuyor.

09.08.2024 00:16
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Kuveyt merkezli Necat Yardım Derneği, Yemen'in batısında yaşanan sel felaketinin mağdurlarına 165 bin dolar acil yardım sağlanacağını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, Necat Derneği'nin halkla ilişkiler ve basından sorumlu yetkilisi Abdullah Şihab'ın derneğin Yemen'e yapacağı desteğine ilişkin açıklamasına yer verdi.

Şihab, "Dernek, Yemen'deki sel felaketinden etkilenenlere yaklaşık 50 bin dinar (yaklaşık 165 bin dolar) acil yardım sağlayacak." dedi.

Söz konusu yardımın derneğin kriz ve afetler karşısında başta kardeş ülkeler olmak üzere çeşitli ülkelerde üstlendiği insani yardım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğine işaret eden Şihab, "Yardımlar arasında 1000 gıda paketi, 250 çadır, battaniye ve yatak; 250 içme suyu deposu yer alıyor." ifadesini kullandı.

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından "Acil Tehlike Çağrısı" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, ülkeler, finans kurumları, uluslararası ve insani kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm uluslararası ve bölgesel kuruluşlara, Yemen hükümetine sel felaketinin sebep olduğu zararlarla mücadelede destek olma çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde altyapı, kamu malları ve özel mülkiyetin ciddi zarar gördüğü kaydedilmişti.

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde meydana gelen yağışın son 40 yılın en şiddetli yağışı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Kuveyt, yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

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