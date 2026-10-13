Neçirvan Barzani ve Bafil Talabani, Bakırhan ile Erbil'deki MERI Forumu'nda görüştü - Son Dakika
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Neçirvan Barzani ve Bafil Talabani, Bakırhan ile Erbil'deki MERI Forumu'nda görüştü

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Neçirvan Barzani ve Bafil Talabani, Bakırhan ile Erbil\'deki MERI Forumu\'nda görüştü
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erbil'deki MERI Forumu'nun ilk gününe katıldı. Bakırhan, forum kapsamında Neçirvan Barzani, Bafil Talabani, İlham Ahmed, Kubad Talabani ve Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

(ERBİL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erbil'de düzenlenen MERI Forumunun ilk gününe katıldı. Bakırhan, forum kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, KYB Genel Başkanı Bafil Talabani, İlham Ahmed, Kubad Talabani ve Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hewler'de düzenlenen MERI Forumu'nun ilk gününe katıldık. Forumda bölgenin geleceğine dair çok verimli tartışmalar yürütüldü. Forum vesilesiyle Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani, KYB Genel Başkanı Sayın Bafil Talabani, Sayın İlham Ahmed, Sayın Qubad Talabani ve Sayın Mazlum Abdi ile bir araya geldik. Ev sahipliği için MERI'ye ve Kürdistan Bölgesi yönetimine teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
Neçirvan BarzaniTuncer BakırhanDEM PartiDiplomasiPolitikaGüncelErbilDünyaSon Dakika

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