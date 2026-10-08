Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti, yarın defnedilecek

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Uygur ailesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızda ayrıldığını büyük bir üzüntüyle duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nejat Uygur ile uzun yıllar tiyatro yapan Necla Uygur, eşinin 2013'te vefatının ardından oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ile aynı sahneyi paylaşmaya devam etti.

"Markopaşa Müzikali"nde 2015'te oğullarıyla sahne alan Uygur, tiyatro yaşamının yanı sıra Uygur ailesinin sanat geleneğinin önemli isimlerinden biri oldu.

Necla Uygur'un cenazesi yarın ikindi namazının ardından Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.