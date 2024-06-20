Nemrut Dağına bayram bereketi - Son Dakika
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Nemrut Dağına bayram bereketi

Adıyaman'da Kurban Bayramı nedeniyle Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok ören yerine turist akını yaşandı. Bayramın ilk gününden itibaren Nemrut zirvesine 8 bin kişi tırmandı. Yerli ve yabancı turistler, devasa heykellerin gölgesinde günbatımını izledi ve kartpostallık görüntüler kaydetti. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, bayram tatilinde turist yoğunluğunun yaşandığını ve ziyaretçi sayısında artış olduğunu belirtti.

20.06.2024 10:54
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Nemrut Dağına bayram bereketi

Nemrut dağında turist yoğunluğu yaşanıyor

ADIYAMAN - Nemrut Dağı başta olmak üzere 400'ün üzerinde ören yeri ile adeta 'Açık hava müzesi' olan Adıyaman'da Kurban Bayramı nedeniyle turist yoğunluğu yaşandı.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü gibi bir çok eseri barındıran Adıyaman'da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da turist akını yaşandı. Bayramın ilk gününden itibaren Nemrut zirvesine 8 bin kişi tırmandı.

Yerli ve yabancı turistler 2 bin 206 metre yükseklikte devası heykellerin gölgesinde 'Güneşin en güzel doğup battığı yer' olarak bilinen zirvede günbatımını izledi. Kartpostallık görüntülerin kaydedildiği Nemrut Dağı zirvesinde turistler günbatımını cep telefonlarıyla kaydederek, ölümsüzleştirdi.

Bayram tatilinde turist yoğunluğunun yaşandığını söyleyen Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, "9 günlük bayram tatili münasebetiyle Kommagene destinasyonunun tamamında Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Şuan üzerinde bulunduğumuz Nemrut Dağı Tümülüsü'nde de bir bayram yoğunluğu çok net bir biçimde görülüyor. Bayramın ilk gününden bu güne kadar elimizde ki verilere göre yaklaşık 8 bin civarında yerli yabancı ziyaretçimizin Nemrut Dağı'ndaki kültürel miras alanımızı ziyaret ettiğini görüyoruz. 2023 Mayıs ve 2024 Mayıs aylarını karşılaştırdığımızda yaklaşık 4 kat oranında yerli yabancı ziyaretçi sayısında artış görmekteyiz bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Bu yerli yabancı ziyaretçi sayısının artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Adıyamanlı olup ilk defa Nemrut Dağına çıktığını söyleyen Halime Güngör Doğan ise, "Aslında 27 yıldan sonra gelmem beni biraz üzdü. Çok güzel bir güzelliğin dibinde olmama rağmen gelemediğime çok pişmanım. Keşke daha önce gelseydim" sözlerini kullandı.

Nemrut Dağının oldukça muhteşem olduğunu belirten Şeyma Yağmur Yatkın, " İstanbul'dan geliyoruz bizde. Tamamen Adıyaman, Antep falan böyle gezmek için tur için geldik. İlk defa geldik buraya ve çok büyüleyici gerçekten çok sevdim bende" şeklinde konuştu.

Nemrut Dağını görmek için Tayland'dan gelen Piyaporn Tansakul ise, "Bu ikinci gelişim burayı çok sevdiğim için buraya tekrar arkadaşımla geldim internetten görmüştüm" cümlelerini kullandı.

Nemrut Dağının oldukça heyecan verici bir yer olduğunu vurgulayan Nurcihan Aksu, " İzmir'den geldik, harika bulduk ve günbatımı yapacağız. Heyecanlıyız, burası için arkadaşımla İzmir'den kaç kilometre yol geldik. Heykeller çok farklı birde bu kadar yüksekliğe bunların konulmuş olmasından dolayı hayretler içerisindeyim. Biz gelirken o kadar yorulduk, onlar o zaman nasıl yapmışlar? Bu heykeller buraya nasıl gelmiş şaşkınlık içerisindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Dağına bayram bereketi - Son Dakika

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