Nemrut Kalderası'nda Ziyaret Yasağı Devam Ediyor - Son Dakika
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Nemrut Kalderası'nda Ziyaret Yasağı Devam Ediyor

Nemrut Kalderası\'nda Ziyaret Yasağı Devam Ediyor

Ayı saldırıları nedeniyle 6 aydır kapalı kalan Nemrut Krater Gölü, dronla görüntülendi.

05.04.2025 22:06
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Ziyaret yasağının devam ettiği Nemrut Kalderası böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın 2. büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan ve ayı saldırıları nedeniyle yaklaşık 6 aydır ziyaret yasağının devam ettiği Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası dronla görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle kendine hayran bırakıyor. Bölgedeki ayı popülasyonunun artması ve son dönemde yaşanan saldırılar sebebiyle valilik kararıyla 1 Kasım 2024 tarihinde ziyarete kapatılan Nemrut Kalderası, yaklaşık 6 aydır ziyarete kapalı durumda. Ziyaret yasağının halen sürdüğü ve ayrıca kardan dolayı yolunun büyük bir bölümünün halen kapalı olduğu kaldera aylar sonra ilk kez dronla havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, karla kaplı alanların baharın gelişiyle yavaş yavaş eridiği görüldü. Göl yüzeyinin berrak maviliğiyle dikkat çektiği kalderada doğanın muhteşem bir uyum sergilediği görülüyor. Büyük ve küçük göllerin yanı sıra sıcak su kaynaklarıyla bilinen kaldera, gökyüzünden bakıldığında adeta doğanın büyüleyici bir sanat eseri gibi görünüyor. Nemrut Krater Gölü'nün masmavi suları ve çevresindeki beyaz örtü ise adeta doğal bir kartpostallık bir manzara sunuyor. Ayrıca güneş ışığının su yüzeyine yansımasıyla gölün muhteşem maviliği, volkanik kayalıklar ve dağların görkemi eşsiz bir doğa harikası oluşturdu. Zaman atlamalı çekim anlamına gelen "timelapse" tekniği ile kaydedilen görüntülerde ise bulutların kaldera üzerinde süzülerek geçişi, doğanın büyüleyici döngüsünü yansıtan görsel bir şölen sundu.

"Yasak devam ediyor"

Öte yandan yetkililer, ziyaret yasağının bölgedeki ayı hareketliliğine bağlı olarak bir süre daha devam edeceğini, yasağın daha ne kadar devam edeceği ve yaz sezonu için alınacak ilave tedbirler için ise ileri bir tarihte yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası'nda Ziyaret Yasağı Devam Ediyor - Son Dakika

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