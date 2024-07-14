Nepal Cumhurbaşkanı Khadga Prasad Oli'yi Başbakan olarak atadı

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Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel, koalisyon ortaklarından Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisinin (CPN-UML) lideri Khadga Prasad Oli'yi başbakan olarak atadı.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Oli'nin ataması, eski Başbakan Pushpa Kamal Dahal Prachanda'nın güven oylamasını kaybetmesinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Poudel tarafından başbakan olarak atanan Oli ve kabinesinin yarın yemin etmesi ve sonraki 30 gün içinde güvenoyu alması gerekiyor.

Nepal Temsilciler Meclisinde 12 Temmuz'da yapılan güven oylamasında görevine devam etmesi için gerekli olan "geçerli oyların yarısından fazlası"nı alamayan Prachanda, Aralık 2022'de devraldığı başbakanlık koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Aralık 2022'den bu yana ittifak kurduğu partilerle sürekli görüş ayrılığı yaşayan Prachanda için 19 aylık süreçte Temsilciler Meclisi'nde 5 kez güven oylaması yapılmıştı.

Yeni atanan Khadga Prasad Oli, 2015-2016 ve 2018-2021 dönemlerinde de başbakanlık yapmıştı.