Nepal'de Himlung Himal Dağı'nda çığ düştü, kaybolan 10 kişi aranıyor - Son Dakika
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Nepal'de Himlung Himal Dağı'nda çığ düştü, kaybolan 10 kişi aranıyor

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Nepal'in batısındaki Himlung Himal Dağı'nda yoğun yağmur ve kar yağışının ardından çığ meydana geldi; dağcılar ve destek ekibi üyelerinin aralarında bulunduğu 10 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma sürerken Palpa'daki toprak kaymasında en az 1 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Nepal'in batısındaki dağda çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, yoğun yağmur ve kar yağışının ardından ülkenin batısında bulunan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü belirtti.

Çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin kaybolduğunu kaydeden yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan yetkililer, Palpa bölgesindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen toprak kaymasında en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Yetkililer, Parbat bölgesinde ise nehrin taşması sonucu yaşanan selden yaklaşık 80 evin etkilendiğini belirtti.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1400'ü aştığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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