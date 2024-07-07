Nepal'de Muson Yağmurları Sonucu 62 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nepal'de Muson Yağmurları Sonucu 62 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de etkili olan muson yağmurları sonucu meydana gelen afet ve kazalarda 62 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı. Gandaki eyaletinde toprak kayması sebebiyle 2 ev yıkıldı ve hayvanlar telef oldu. Dolakha ve Gorkha'da ise seller nedeniyle 9 ev, 8 otel ve 2 köprü yıkıldı. Yağmurların sebep olduğu sel ve toprak kayması nedeniyle kara yolu trafiği durdu ve Madhesh eyaletinde su baskınları yaşandı. Muson yağmurları her yıl Nepal'de büyük hasara neden olmaktadır.

07.07.2024 20:41
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Nepal'de ülke genelinde etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda 62 kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi yaralandı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda Gandaki eyaletinde 62 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

Parbat'a bağlı Thadapakha ilçesinde toprak kayması sebebiyle 2 ev yıkıldı, hayvanlar telef oldu.

Dolakha ve Gorkha'daki sellerde 9 ev, 8 otel ve 2 köprü yıkıldı.

Yağmurlar sonucu oluşan sel ve toprak kayması sebebiyle çeşitli bölgelerde kara yolu trafiği durdu.

Madhesh eyaletinin farklı bölgelerinde de kent merkezlerinde su baskınları oluştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları Nepal'de büyük hasara yol açıyor.

Kaynak: AA

Nepal, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Muson Yağmurları Sonucu 62 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de Muson Yağmurları Sonucu 62 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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