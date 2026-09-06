Nepal'de sel felaketinden 10 gün sonra 64 yaşındaki kadın sağ kurtarıldı - Son Dakika
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Nepal'de sel felaketinden 10 gün sonra 64 yaşındaki kadın sağ kurtarıldı

Nepal\'de sel felaketinden 10 gün sonra 64 yaşındaki kadın sağ kurtarıldı
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Nepal'in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos'taki sel ve heyelanda kaybolan 64 yaşındaki bir kadın, 10 gün sonra sağ bulundu. İlk müdahalesi yapılan kadın tedavi için Katmandu'ya nakledilecek; felakette ölü sayısı 1.344'e yükseldi.

KATMANDU, 6 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden 10 gün sonra, 64 yaşındaki Nepalli bir kadın sağ kurtarıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, daha kapsamlı bir tedavi için başkent Katmandu'ya nakledilecek.

Nepal polisi, cumartesi günü yerel saatle 05.00 itibarıyla 1.344 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Açıklamada, 8.631 kişinin kurtarıldığı, 4.898 kişiden ise hala haber alınamadığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Nepal'de sel felaketinden 10 gün sonra 64 yaşındaki kadın sağ kurtarıldı - Son Dakika
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