ÇEKİM TARİHİ: 24 Temmuz 2024
Kaza yerinden çeşitli görüntüler
Nepal Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Hansa Raj Pandey, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda bir uçağın düştüğünü ve uçağın enkazından 18 kişinin cansız bedenin çıkarıldığını açıkladı.
Pandey, Çarşamba günü gerçekleşen kazanın ardından havalimanının kapatıldığını belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Katmandu'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Nepal'de Uçak Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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