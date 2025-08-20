Netanyahu'dan Gazze İşgali İçin Acil Talimat

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze kentinin işgalini belirlenenden daha kısa sürede tamamlaması talimatını verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden, uluslararası toplumda ve iç kamuoyunda Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin tepkisiyle karşılanan Gazze kentinin işgali planına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Netanyahu'nun, orduya Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" için girişilecek işgalin belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması emrini verdiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail basınına konuşan askeri yetkililer, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın onayladığı işgal planının yarın Netanyahu'ya sunulacağını bildirdi.

Savunma Bakanı Katz, bu sabah Gazze'yi işgal planını onaylamıştı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyurulmuştu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgalaltında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.