Netanyahu'dan İran'a Askeri Saldırı Sinyali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu'dan İran'a Askeri Saldırı Sinyali

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye İran'daki askeri tesislere saldıracaklarını bildirdi.

15.10.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD yönetimine İran'daki nükleer ve petrol tesislerini hedef almayacaklarını ancak askeri altyapıya saldıracaklarını bildirdiği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi biri ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile geçen çarşamba yaptığı görüşmede İsrail'in İran'daki askeri tesisleri hedef alacağını aktardı.

Gazeteye konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Biden yönetimine İsrail ordusunun "İran'daki petrol ya da nükleer tesisler yerine askeri tesisleri vurmaya hazır olduğunu" söylediğini belirtti.

Washington Post'a konuşan yetkililerden biri, İsrail'in misillemesinin "ABD seçimlerine siyasi müdahale" algısından kaçınacak şekilde ayarlanacağını söyleyerek, Netanyahu'nun İsrail saldırısının kapsamının başkanlık yarışını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğunu anladığını kaydetti.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkili ise Netanyahu'nun bu görüşmede daha önce olduğundan "daha ılımlı bir yerde" durduğunu söyledi.

Her iki yetkili de başbakanın tutumundaki belirgin yumuşamanın Biden'ın İsrail'e güçlü bir füze savunma sistemi gönderme kararında etkili olduğunu aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada "ABD'nin görüşlerini dinliyoruz ancak nihai kararlarımızı ulusal çıkarlarımıza göre vereceğiz" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'in İran'a saldırıyı ABD seçimlerinden önce gerçekleştireceği iddiası

Washington Post'a konuşan bir başka yetkili ise İsrail'in İran'a saldırıyı 5 Kasım'da düzenlenecek ABD seçimlerinden önce gerçekleştireceğini, harekete geçilmemesinin İran tarafından bir zayıflık işareti olarak yorumlanabileceğini söyledi.

Yetkili, "Bu bir dizi yanıttan biri olacak" ifadesini kullandı.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e" füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Joe Biden, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan İran'a Askeri Saldırı Sinyali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
18:11 Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu Gürültü kavgasında döner bıçakları hava uçuştu
18:03 Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı
17:16 Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı
17:12 Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Makam Aracı Kavgası İddiasına Yalanlama
17:01 Ünlü sunucu Esra Erol’a ölüm tehdidi Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi
16:55 İspanya’da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti İspanya'da evcil sıçanın ısırdığı 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
16:51 Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor 40 yıllık birikimi bir gecede gitti Köyde ilk kez böyle bir olay yaşanıyor! 40 yıllık birikimi bir gecede gitti
16:49 Beşiktaş’ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor
16:38 Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 13:51:37. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan İran'a Askeri Saldırı Sinyali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.