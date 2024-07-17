Netanyahu: İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu: İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile Tel Aviv arasındaki müzakerelere ilişkin güvenlik kabinesi toplantısında 'Biz stres yapmamalıyız. Hamas stres yapmalı. İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor.' ifadesini kullandığı öne sürüldü.

17.07.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile Tel Aviv arasındaki müzakerelere ilişkin güvenlik kabinesi toplantısında "Biz stres yapmamalıyız. Hamas stres yapmalı. İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor." ifadesini kullandığı öne sürüldü.

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail güvenlik kabinesi, dün akşam Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını öngören müzakereleri görüşmek üzere toplandı.

Netanyahu'nun söz konusu toplantıda, "Biz stres yapmamalıyız. Hamas stres yapmalı. İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor." ifadesini kullandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği platformdan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "kabul edilemez" ifadelerine açıklık getirmesi gerektiği belirtildi.

Hamas ile İsrail arasında karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerin "son aşamada" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Netanyahu ve hükümetinin taş koymaktansa anlaşmanın imzalanmasını sağlamak için çalışması gerektiği" vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinesindeki aşırı sağcı kanadın baskısı nedeniyle Tel Aviv ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri yapılan esir takasını sabote ettiği iddia ediliyor.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Hamas'ın müzakerelerde "büyük tavizler" verdiğini ileri sürmüştü.

Kaynaklar ayrıca, Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki İsrail askerlerinin geri çekilmemesi, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyeceği yönündeki şartları müzakereler sırasında yeniden sunduğuna dikkati çekmişti.

Hamas ve Tel Aviv arasında ateşkes ile karşılıklı esir takası için dolaylı müzakereler devam ederken İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları daha da şiddetlendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Stres, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:10 Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 17:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement