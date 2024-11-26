Netanyahu'nun Duruşması 8 Gün Ertelendi - Son Dakika
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Netanyahu'nun Duruşması 8 Gün Ertelendi

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki duruşması 8 gün ertelendi. Suçlamaları reddediyor.

26.11.2024 18:17
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İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına karşı savunma yapacağı duruşmanın ertelenmesi talebini onayladı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, mahkeme Netanyahu'nun yolsuzluk davasında savunma yapacağı duruşmayı 8 gün erteledi.

Hakkındaki "rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma" suçlamaları için mahkeme önüne çıkması beklenen Netanyahu, bu suçlamaları reddediyor.

Savcılık dün, mahkemenin bu konuyla ilgili önceki kararından bu yana koşullarda köklü bir değişiklik olduğunu gösteren ikna edici bir gerekçe sunulmadığını, bunun da talep edilen ertelemenin reddedilme sebeplerini güçlendirdiği belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail savcılığı mahkemeden talebin reddedilmesini ve Netanyahu'nun mahkeme önüne çıkması için belirlenen tarihin, 2 Aralık'ta başlamasını talep etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde duruşmaya çıkması beklenen Netanyahu, avukatları aracılığıyla 15 günlük erteleme talebinde bulunmuştu.

Savcılık ve mahkeme iki hafta önce Netanyahu'nun "savaşla meşgul olduğu" gerekçesiyle duruşmanın 10 hafta ertelenmesi yönündeki benzer talebini reddetmişti.

Netanyahu, daha önce de erteleme talebinde bulunmuştu

Netanyahu'nun avukatları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının Başbakan'ın davaya hazırlanmasını imkansız hale getirdiğini öne sürerek Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinden ifadesinin alınmasının iki buçuk ay ertelenmesini istemişti.

İsrail basınında çıkan, avukatların mahkemeye sunduğu dilekçede, Netanyahu'nun ifadeye hazırlanması için verilen sürede meydana gelen bir dizi "güvenlik olayının" hazırlıkları "imkansız" hale getirdiği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Kaynak: AA

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