Netanyahu'nun Duruşması Erken Sona Erdi

19.05.2026 12:52
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasının bitiş saati, "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle planlanandan erkene alındı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun bugünkü ifade verme işlemi, planlanandan daha erken şekilde saat 13.00'te sona erecek.

Mahkeme, "güvenlik ve diplomatik" gerekçelerle duruşmanın bitiş saatinin erkene alındığını bildirdi.

Netanyahu'nun dün yapılması gereken duruşması da "gün boyu sürecek güvenlik toplantıları" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Netanyahu, yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA

