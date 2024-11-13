Netanyahu'nun İfadesi Ertelenmedi - Son Dakika
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Netanyahu'nun İfadesi Ertelenmedi

İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki ifadesinin ertelenmesi talebini reddetti.

13.11.2024 15:50
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İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk davaları kapsamında ifadesinin alınmasının ileri bir tarihe ertelenmesi talebini reddetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk davalarında 2 Aralık'ta alınacak ifadesinin ileri bir tarihe ertelenmesi talebini görüştü.

Mahkeme, Netanyahu'nun talebini geri çevirerek İsrail Başbakanı'nın ifadesinin alınmasına planlandığı gibi 2 Aralık'ta başlanmasına hükmetti.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmaları gerekçe göstererek yolsuzluk davalarında ifade vereceği tarihin ertelenmesini talep etmişti.

Avukatları, Netanyahu'nun Gazze saldırıları ve Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle "davaya hazırlanmasının imkansız" olduğunu öne sürerek ifadesinin alınmasının iki buçuk ay ertelenmesini istemişti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olan Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek de yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılması konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'nun İfadesi Ertelenmedi - Son Dakika

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