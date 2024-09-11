Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası Belgeseli Gösterimde - Son Dakika
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Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası Belgeseli Gösterimde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk davasını konu alan "The Bibi Files" isimli belgesel, Netanyahu'nun engelleme çabalarına rağmen, Kanada'da düzenlenen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi.

11.09.2024 15:17
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk davasını konu alan "The Bibi Files" isimli belgesel, Netanyahu'nun engelleme çabalarına rağmen, Kanada'da düzenlenen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi.

The Guardian'ın haberine göre, Oscar ödüllü Alex Gibney'nin yapımcılığını üstlendiği ve Alexis Bloom yönetmenliğindeki "The Bibi Files (Bibi Dosyaları)" adlı belgesel film, Netanyahu hakkında açılan rüşvet ve yolsuzluk davasını konu alıyor.

Netanyahu, filmin gösterime girmesini engelleme konusunda çeşitli girişimlerde bulundu. İsrail Başbakanı, filmin yayınlanmaması için İsrail'de mahkemeye de başvurdu.

Ancak mahkemenin, Netanyahu'nun engelleme taleplerinin reddettiği kararının ardından, filmin Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyeri yapıldı.

Özellikle İsrail Başbakanı'nın polis sorgulaması esnasındaki görüntülerin dikkati çektiği filmin gösterime girdiği esnada izleyicilerin Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi konusunda müzakerelere atfen "Anlaşma şimdi", "Onları eve getirin hemen" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Filmdeki görüntülerde sorgu anları yer aldı

Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin polis sorgusunun görüntüleri bir kaynak tarafından filmin yapımcısı Gibney'ye sızdırıldı.

Polis tarafından 2016-2018 döneminde kayıt altına alınan sorgu görüntülerinde Netanyahu'nun, eşi ve kendisinin pahalı şampanya ve mücevher gibi hediyeler kabul ettiğine ilişkin iddiaları yanıtladığı görülüyor.

Netanyahu, burada kabul ettiği hediyelerin "yalnızca arkadaşından hediyeler" olduğunu belirterek, mücevherlere değinmezken, "bazı iyilikler karşılığında" mücevher gibi "hediyeler" verdiği ifade edilen Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan'ın da polisle konuştuğu anlar kameralara yansıdı.

Sorgunun bazı anlarında, polisin çelişen ifadeleri sunmasının ardından Netanyahu'nun yumruğunu masaya vurduğu görülürken, eşi Sara Netanyahu'nun da ifade verirken gergin anları gözlendi.

Öte yandan, Milchan'ın, "kendisini kötü gösterebileceği" endişesiyle polisten "rüşvet" kelimesini kullanmamasını rica ettiği de görüntülerde yer aldı.

Bunların yanı sıra eski Basın Danışmanı Nir Hefetz'in, Başbakan'ın İsrail'deki "Walla" adlı haber sitesinin bünyesindeki "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin sahibi Shaul Elovitch'e iltimas geçtiğine yönelik iddialarını reddeden Netanyahu, Hefetz'in "yalan söylediğini" öne sürdü.

Bu arada, Netanyahu'nun avukatları, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını bahane ederek aralıkta görülmesi beklenen yolsuzluk davasının ertelenmesini talep etmişti.

"Daha önce bu adamdaki kadar derin ahlaki yolsuzluğa rastlamamıştım"

Filmin yönetmeni Bloom ve yapımcı Gibney, "The Bibi Files" üzerine 7 Ekim 2023'ten önce çalışmaya başladı.

Gibney, festivalde filmin gösterime girmesinin ardından, "Daha önce bu adamdaki kadar derin ahlaki yolsuzluğa rastlamamıştım." ifadesini kullandı.

İsrail kamuoyunda da Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından kaçmak için Gazze'de yıkıcı saldırılara devam ettiği yorumları yapılıyor.

İsrail'de yayınlanması yasal olmayan Netanyahu'nun polis sorgusu görüntülerinin dünyanın geri kalanında gösterimine engel olmadığını belirten Gibney, belgesel filmin Toronto'ya halen proje halindeyken getirildiğini ancak Gazze'de ölenlerin sayısı artarken filmin "acilen gösterime girmesi gerektiğini" ifade etti.

Gibney, Netanyahu'nun "dikkatle seçilmiş ifadelerine aşina izleyiciler" için sorgu odasındaki endişeli halinin farkındalık yaratan nitelikte olduğunu söyledi.

Gibney, "Sorgu videolarında bile performans izliyorsunuz. Ancak performansların o kadar iyi ayarlanmadığını, 3 kişiye sergilendiğini ve odanın dışına çıkmayacağını düşündüğünü görüyorsunuz." dedi.

Filmin yönetmeni Bloom da İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz dahil, eski üst düzey yetkililerle röportaj yaptığını ifade ederek, söz konusu yetkililerin Netanyahu'nun "yalanları ve yolsuzluğu hakkında saatlerce konuştuğunu" söyledi.

İsrail basınında "The Bibi Files"

Toronto Uluslararası Film Festivali'nde prömiyeri yapılan The Bibi Files, İsrail basınında da yankı buldu.

The Times of Israel adlı internet sitesi filme ilişkin haberini "Sızdırılan polis görüntülerini ortaya çıkaran yeni film, savaş sırasında Netanyahu'ya acımasız bir mercek tutuyor" başlığıyla sundu.

Netanyahu'nun halihazırda yurt içi ve yurt dışında "ciddi bir imaj sorunu" yaşadığı belirtilen haberde, prömiyerin ardından Başbakan'ın itibarının uluslararası arenada yeni bir darbe aldığına dikkat çekildi.

Hareetz gazetesi de "The Bibi Files tartışmaları, Netanyahu'nun asıl önceliklerinin ne olduğunu bize hatırlatıyor" başlıklı haberle filmi ele aldı.

Haberde, ülkede gösterime girmeyen "The Bibi Files"ın indirilerek izlenebilmesi için Telegram kanalı açıldığı ancak "yasal kısıtlamalar" nedeniyle kanalın film paylaşılmadan kapatıldığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA

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