Netanyahu, Refah\'a kara saldırısı planlarını sürdürüyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin sığındığı son bölgeye olası kara saldırısının ağır sonuçları olacağına yönelik uyarılara rağmen Refah bölgesini hedef alacaklarına ilişkin açıklamalarını sürdürüyor.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında Refah'a saldırı planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Refah'a kara saldırısı düzenleyecekleri mesajını veren Netanyahu, "Tam 'zafere' kadar savaşacağız ve bu, sivillerin savaş bölgelerini terk etmesine izin verdikten sonra Refah'ta da güçlü bir operasyonu da içeriyor." ifadelerini kullandı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve ülke yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısının ağır sonuçları olacağı konusunda uyararak, İsrail'e bundan vazgeçme çağrısı yapmıştı.

İsrail saldırılarından önce Gazze'nin Mısır sınırında yer alan Refah kenti yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.