Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı - Son Dakika
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Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alarak yerine Israel Katz'ı atadı.

05.11.2024 22:32
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- Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz atanacak

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından Savunma Bakanı Yoav Gallant'a gönderilen mektupta, "Görev süreniz bu mektubun alınmasından 48 saat sonra sona erecektir" ifadeleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından Savunma Bakanı Yoav Gallant'a gönderilen mektupta "Görev süreniz bu mektubun alınmasından 48 saat sonra sona erecektir" ifadeleri yer aldı. Mektupta, Netanyahu'nun Gallant'a yönelik "Savunma Bakanı olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı size teşekkür etmek istiyorum" sözleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu yayınladığı videolu mesajda ise, "Son aylarda Savunma Bakanı ile aramızdaki güven kırıldı" dedi.

Gallant'ın kabine kararlarıyla çelişen kararlar ve açıklamalar yaptığını belirten Netanyahu, "Bu uçurumları kapatmak için birçok girişimde bulundum ama uçurumlar daha da genişlemeye devam etti" ifadelerini kullandı. Netanyahu, hükümet üyelerinin çoğunun kendisiyle aynı fikirde olduğunu aktardı.

Yeni Savunma Bakanı Katz olacak

Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz atanacak. İsrail güvenlik kabinesi bakanı Gideon Sa'ar ise Katz'ın yerine dışişleri bakanı olacak.

Öte yandan Netanyahu'nun kararının ardından açıklama yapan Gallant, "İsrail Devleti'nin güvenliği her zaman hayatımın misyonu olmuştur ve öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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