Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararına boyun eğmeyeceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararına boyun eğmeyeceğini açıkladı

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi\'nin yakalama kararına boyun eğmeyeceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi ve diğer siyasiler hakkında çıkaracağı yakalama kararına boyun eğmeyeceğini açıkladı. Netanyahu, İsrail'in kendini savunma hakkının sarsılmasına izin vermeyeceklerini belirtti ve UCM'nin kararının İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini savundu. İsrail'in uluslararası tutuklama kararlarının politika yapanlar hakkında çıkmasını beklediği ifade edildi.

26.04.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisinin de arasında yer aldığı bazı siyasiler ve ordu komuta kademesi hakkında yakalama kararı çıkaracağı haberlerine karşı, Mahkeme'ye "boyun eğmeyeceğini" açıkladı.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in "zafer yolunda ilerlemek ve kendisini savunmaktan vazgeçmeyeceğini" ileri süren Netanyahu, UCM'nin kararının "İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak vahşi terörizm ve kasıtlı saldırılara karşı mücadele eden tüm demokrasilerin liderlerini etkileyeceğini" savundu.

İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.

Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarılmıştı.

Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.

İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediği belirtilmişti.

UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı aktarılmıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde de UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

Güney Afrika'nın başvurusuyla İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki eylemleri nedeniyle "soykırım" suçlamasıyla yargılanmıştı.

Gazze'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararına boyun eğmeyeceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:27:01. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararına boyun eğmeyeceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement