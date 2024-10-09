Netanyahu ve Biden'dan İran için kritik görüşme - Son Dakika
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Netanyahu ve Biden'dan İran için kritik görüşme

Netanyahu, Biden'la İran'a karşı adımlarını ele almak için telefonda görüşecek.

09.10.2024 12:48
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'in İran'a vereceği karşılığı bugün yapacakları telefon görüşmesinde ele alacağı bildirildi.

İsrail'in Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın bugün telefonda görüşeceğini belirtti.

Görüşmede, Netanyahu ile Biden'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı ele alacağı ifade edildi.

Netanyahu ile Biden'ın görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını da konuşacağı kaydedildi.

Bunun aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Netanyahu ile Biden'ın yaklaşık 2 ay sonra ilk telefon görüşmesi olacağına işaret edildi.

Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 günlük ziyaret kapsamında dün ABD'ye gitmeyi planlıyordu.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kendisi Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediğini yazdı.

Bu haberin ardından Gallant'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'nun talepleri nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu ve Biden'dan İran için kritik görüşme - Son Dakika

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